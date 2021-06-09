Минск, , 12:48 — REGNUM Первое письмо от родных, полученное в СИЗО Комитета государственной безопасности Белоруссии, заставило заплакать гражданку РФ Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с блогером Романом Протасевичем. Об этом говорится в письме Сапеги родным, сообщает 9 июня RT.

По словам Сапеги, в СИЗО она не плачет, такой случай был только однажды — после получения первого письма. В первые сутки ей не дала замёрзнуть другая задержанная девушка.

«Позже она мне сказала, что я на всю жизнь запомню первое письмо. И была права: я запомню каждую строчку, каждое предложение, я запомню это чувство», — написала Сапега.

Она рассказала, что дочитала в СИЗО роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», и назвала его «питерским сумасшествием в чистом виде».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданку РФ Сапегу в Белоруссии подозревают в совершении ряда уголовных преступлений. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев накануне заявил, что будет добиваться экстрадиции девушки в Россию.

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