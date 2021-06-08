Москва, , 15:06 — REGNUM Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться выдачи Софии Сапеги — задержанной в Белоруссии гражданки РФ. Об этом сообщил 8 июня глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он подчеркнул, что речь идёт о российской гражданке, и СПЧ будет следить за безусловным соблюдением закона в расследовании её дела. Лучше, если бы её выдали России.

«Я всегда выступаю за то, что независимо от преступления, характера совершения преступления надо российских граждан вытаскивать», — сказал Фадеев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем. Её арестовали и поместили в СИЗО КГБ. Белорусский президент Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет проходить внутри страны.

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