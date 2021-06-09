Стокгольм, , 12:34 — REGNUM В Швеции программа государственных кредитных гарантий пострадавшим во время пандемии коронавируса компаниям продлена на три месяца до 30 сентября. Об этом сообщило правительство в своем пресс-релизе, передает новостная служба SVT Nyheter.

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Программа была запущена весной 2020 года с целью поддержки малых и средних предприятий, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Затем правительство установило предел гарантий в 100 миллиардов шведских крон. Тогда инициативу поддержали «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы» и «Либералы».

По состоянию на 3 мая текущего года объем кредитования в рамках программы составил 2,6 миллиарда крон (€260 млн). Большая часть помощи была выплачена компаниям, работающим в ресторанной индустрии, гостиничном бизнесе и торговле.