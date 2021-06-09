Тбилиси, , 10:35 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 38 478 исследований на SARS-CoV-2 выявили 821 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 9 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 351 249 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 335 895 победили инфекцию, в том числе 866 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4982 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 скончался в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3210 пациентов, в оборудованные гостиницы — 635.

Днём ранее в Грузии в результате 29 517 исследований выявили 1023 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 510 человек.

Стоит отметить, что в Грузии для увеличения темпов вакцинации от COVID-19 начали создавать «прививочные пространства» — большие павильоны, где смогут привиться все желающие жители страны. Несколько таких центров планируется организовать в Тбилиси, а также по одному в других городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В крупных городах Грузии создадут «прививочные пространства»