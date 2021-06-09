Сеул, , 04:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 602 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 581 связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует резкий рост заболеваемости с 454 инфицированных за сутки до 601. Предполагается, что трехдневное снижение ранее было связано с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

При этом в течение длительного времени в стране выявляют от 400 до 800 пациентов ежесуточно. Центр пока затрудняется назвать причины этой стагнации.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 145 692 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1977 человек.