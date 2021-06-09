Рабат, , 03:53 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 473 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 522 003. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко от осложнений COVID-19 умерли 9187 человек.

Отмечается, что к настоящему времени в Марокко уже более 6,4 млн человек прошли вакцинацию. При этом уже более 509 тыс. человек выздоровели и выписались из медучреждений.