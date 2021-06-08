Москва, , 17:01 — REGNUM Социальные работники проявляют лучшие человеческие качества, заявил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с профессиональным праздником.

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«Каждый день вы окружаете заботой и вниманием пожилых людей, ветеранов, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи. Тех, кто очень нуждается в помощи и поддержке. Ухаживая за своими подопечными, вы проявляете лучшие человеческие качества — милосердие, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль. Ваше участие, искренние и добрые слова помогают лучше, чем лекарства», — приводит слова главы правительства сайт правительства России.

Мишустин отдельно отметил деятельность социальных работников в период пандемии коронавирусной инфекции, когда людей, находившихся на самоизоляции, обеспечивали продовольствием и лекарствами.

«Желаю успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин 8 июня посетил социальный центр в Дмитровском городском округе Подмосковья.