Белгород, , 16:36 — REGNUM Поздравление с Днём социального работника направил 8 июня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В системе соцзащиты региона трудится около пяти тысяч специалистов, которые ежедневно ответственно выполняют свою работу, подчеркнул он.

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Руководитель области поблагодарил всех сотрудников и ветеранов службы социальной защиты региона с профессиональным праздником. По словам врио, именно соцработники обеспечивают адресность и своевременность государственной помощи, реализуют региональные обязательства по поддержке самых разных льготных категорий граждан и тех, кто переживает жизненные трудности.

«Социальная защита — лакмусовая бумажка развития всего общества. В рамках программы Социального контракта в нашей области за пять месяцев оформлено почти две тысячи соглашений с малоимущими жителями на общую сумму порядка 160 млн рублей. И это тоже ваша заслуга! Социальные работники — ангелы-хранители для людей, которым необходимы помощь и поддержка. Человек не должен оставаться один в трудную минуту. С праздником! Здоровья и добра!» — написал Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети.

В Белгородской области проживают 48,5 тысячи получателей социальных услуг. В системе соцзащиты функционируют 63 учреждения, работают 4894 человека.