Белгород, 8 июня 2021, 16:36 — REGNUM Поздравление с Днём социального работника направил 8 июня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В системе соцзащиты региона трудится около пяти тысяч специалистов, которые ежедневно ответственно выполняют свою работу, подчеркнул он.
Следите за развитием событий в трансляции: «День соцработника в России: поздравления и встречи – все новости»
Руководитель области поблагодарил всех сотрудников и ветеранов службы социальной защиты региона с профессиональным праздником. По словам врио, именно соцработники обеспечивают адресность и своевременность государственной помощи, реализуют региональные обязательства по поддержке самых разных льготных категорий граждан и тех, кто переживает жизненные трудности.
В Белгородской области проживают 48,5 тысячи получателей социальных услуг. В системе соцзащиты функционируют 63 учреждения, работают 4894 человека.