Минск, , 11:19 — REGNUM Задержанная сотрудниками белорусских правоохранительных органов гражданка РФ Софья Сапега, которая летела на экстренно севшем 23 мая в аэропорту Минска рейсе авиакомпании Ryanair, чувствует себя хорошо. Об этом 1 июня сообщил журналистам посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Насколько нам известно из контактов наших должностных лиц, консулов, и по информации адвокатов Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет», — сказал он.

Также Лукьянов отметил, что в настоящее время ведутся следственные действия.

«Мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам этих следственных действий. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая представляющий интересы Софьи Сапеги адвокат Александр Филанович рассказал, что белорусскими властями обвинение российской гражданке не предъявлено.