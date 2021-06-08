Москва, , 14:39 — REGNUM В последнее время риторика Центробанка РФ ужесточилась из-за отсутствия признаков устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в мае, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Сейчас инфляционные ожидания населения России находятся на четырехлетнем максимуме: в мае они составили 11,3% на год вперед.

Сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 года, когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас. Вместе с тем, консенсус Bloomberg — повышения ключевой ставки Банком России на 0.25%.

Скорее всего мнение «Сбера» окажется верным, что ключевая ставка ЦБ РФ будет повышена и после достижения уровня в 6%. Росстат зафиксировал в мае инфляцию на уровне 0,7% м/м и 6,0% г/г, и вряд ли ситуация принципиально изменится летом.

Повышение ставки на 0,5% уже заложено в котировки российского рубля, а вот если повышение будет только на 0,25%, можно ожидать ослабления российской валюты. Естественно, подъем ставки — это рост ставок по вкладам и кредитам.

Можно ли победить инфляцию в России, причем в сжатые сроки? В принципе, да. Для этого ужесточение монетарной политики должно быть еще более жестким.

Процентные ставки по депозитам должны быть не ниже инфляции, иначе идет отток средств в акции, недвижимость, инвестиционные монеты и т. д.

Надо помнить, что таргет Банка России по инфляции 4%, значит, ключевая ставка должна быть в коридоре 6−8%. В текущей ситуации это означает шаг повышения на 0,5%», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщает ИА REGNUM, в SberCIB Investment Research полагают, что Банк России в течение 1,5 — на заседаниях 11 июня и 23 июля — повысит ключевую ставку до 6% годовых, после чего ставка должна остаться неизменной до конца 2021 года.

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