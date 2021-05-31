Москва, , 10:09 — REGNUM Центральный банк России до конца 2021 года может увеличить ключевую ставку до 5,75−6%. Такое мнение выразил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передаёт «Прайм».

По мнению экономиста, это может произойти, если инфляционные ожидания российских граждан будут сохраняться на повышенном уровне относительно 2020 года.

«При этом в дальнейшем ключевая ставка, скорее всего, снова снизится до 5%», — высказал предположение Сухов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,5% до уровня 5,0% годовых.

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