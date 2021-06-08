Новосибирск, , 14:23 — REGNUM В Новосибирской области проводят служебную проверку по делу о применении насилия в отношении полицейских, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ полицейские выявили публикацию о якобы волоките, допущенной правоохранителями в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту совершения в отношении местного жителя противоправных деяний у одного из домов по Большевистской улице в Новосибирске в октябре 2020 года.

«Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майором полиции Андреем Кульковым по данному факту назначено проведение служебной проверки», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в октябре 2020 года мужчины из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили человека и потребовали у него деньги.

По данным фактам в феврале 2021 года возбудило уголовное дело, но в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, его расследование было приостановлено. После того, как СМИ опубликовали видеозапись нападения на полицейских, потерпевший опознал одного из нападавших.

Читайте также: Суд в Новосибирске арестовал подозреваемых в нападении на полицейского