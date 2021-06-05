Новосибирск, , 14:36 — REGNUM Двое подозреваемых в нападении на полицейского, который случайно выстрелил в голову нарушителя, арестованы Центральным районным судом Новосибирска. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 05.05.2021 удовлетворено ходатайство Главного следственного управления СК РФ в отношении Исмаилова Илькина. <…> Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также за аналогичные действия под арест направлен второй фигурант данного дела — Руслан Курбанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на автодороге «Сибирь» два инспектора ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, не выполнивший требование об остановке и продолживший движение. Сотрудники ГИБДД начали преследование автомашины, которая после этого остановилась у придорожной гостиницы, а ехавшие в ней мужчины попытались скрыться, однако полицейские смогли задержать одного из них.

После этого двое товарищей задержанного вернулись и пытались помешать полицейским и в ходе данной борьбы один из правоохранителей случайно произвел выстрел в голову 19-летнему нарушителю, который затем умер от полученного ранения.