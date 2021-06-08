Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM В Свердловской области удалось сформировать эффективную систему социальной поддержки. Об этом заявил в своём поздравлении с Днём соцработника губернатор Евгений Куйвашев.

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В регионе работает 140 государственных учреждений социального обслуживания. Особое внимание уделяется системной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми.

Ежегодно около 680 тысяч уральцев получают различные меры социальной поддержки федерального и областного уровней. Так, в минувшем году организациями социального обслуживания оказана социально-бытовая, медицинская, психологическая и другая помощь свыше 330 тысячам человек, из них более 38 тысяч уральцев получали социальные услуги на дому. Вся эта огромная и разноплановая работа ложится на плечи социальных работников.

Губернатор отметил, что в социальной сфере региона трудятся настоящие профессионалы, неравнодушные, чуткие, инициативные люди, которые используют в работе лучшие практики, новые технологии, участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.

«Особенно радует, что в нашем регионе растет движение волонтерских и добровольческих организаций, нацеленных на оказание помощи и поддержки людям различных социальных категорий, которым нужна особая забота и внимание», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных уральцев, кто профессионально или по велению души занимается социальной защитой, за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, повышение качества жизни людей. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в их благородной миссии.

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