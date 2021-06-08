Иерусалим, , 11:49 — REGNUM В Израиле состав сформированного лидером партии «Еш атид» Яиром Лапидом правительства будет вынесен на утверждение парламента 13 июня. Об этом сообщает Kan со ссылкой на спикере Кнессета Ярива Левина.

По его словам, если состав правительства будет утвержден парламентом, правительство в тот же день будет приведено к присяге и будет избран новый спикер Кнессета.

Отмечается, что коалиционные соглашения между входящими в правительство партиями будут подписаны в окончательном виде только перед голосованием в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Израиле состоялись выборы в Кнессет 24-го созыва. Выбраны представители 13 политических партий.

Большинством голосов в Кнессете израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заручиться не смог при выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры на новый срок.

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