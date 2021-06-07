7 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Если не произойдет ничего сверхъестественного, то на следующей неделе в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, без Биньямина Нетаньяху.

Авигдор Эскин, , 23:04 — REGNUM Если не произойдет ничего сверхъестественного, то на следующей неделе в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, без Биньямина Нетаньяху. Впрочем, ничто сверхъестественное не в диво политической системе Израиля наших дней. Ибо нет ничего диковинней самой сколотившейся коалиции без Нетаньяху.

Кнессет Иван Шилов © ИА REGNUM

Мы пожинаем плоды четвертых выборов за последние два года. Никакая социология не сможет объяснить, как из всего этого вылезло правительство без «Ликуда» с Нетаньяху во главе.

Уже более десяти лет мы наблюдаем, как растет религиозное большинство среди учеников израильских школ. Будущее Израиля — это сегодняшние школьники, более половины которых получают религиозное образование разной степени строгости.

Показатели среди детей и подростков указывают и на тенденции среди взрослых, ибо родители выбирают систему образования. Надо сказать, что и среди светского населения немалая часть относится к традиции и истории с уважением. Таким образом, выборы должны были привести в Кнессет две трети религиозных и правых депутатов.

Иерусалим

Напомним, к чему привели последние выборы. Правящая доныне партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху — 30 мандатов. Три религиозные партии получили 9, 7 и 6 мандатов. Смешанная партия религиозных и светских правого толка «Емина» получила 7 мест. «Русская партия» Либермана и декларативно правая «Тиква Хадаша» получили по 6 мандатов. Выходит, что правые и религиозные партии провели 72 депутата из 120. К этому можно добавить, что 8 депутатов «Кахол Лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем — это центристы, уживавшиеся с Нетаньяху в одном правительстве около двух лет. Иными словами, избиратель «сказал свое слово», как принято в таких случаях велеглаголать. «Ликуд» ведь набрал 30 очков, а ведущая оппозиционная «Еш Атид» во главе с телеведущим Яиром Лапидом — всего 17. Казалось бы, коалиция была предопределена результатами голосования.

Однако тут взыграла личная неприязнь. Авигдор Либерман, служивший всего три года назад министром обороны в правительстве Нетаньяху, вошел в роль злейшего врага. Этот нынче воинствующий атеист был в прошлом «правее» Нетаньяху, если кто забыл. Непримиримым к Нетаньяху оказался и бывший второй номер в «Ликуде» Гидон Саар с его партией «Тиква Хадаша» («Новая надежда»).

Однако истинным героем событий стал лидер партии «Емина» («Направо») Нафтали Беннет. Он тоже утверждался одесную Нетаньяху, то есть был ястребом и патриотом. Но вдруг учуял шанс на первоначалие и проделал ряд финтов, ведущих его к вожделенному премьерскому креслу. В новой правящей коалиции главой правительства станет Нафтали Беннет и только по прошествии двух лет его должен сменить Яир Лапид. Для пущей потехи добавим, что один из семи депутатов партии «Емина» отказался поддержать своих лидеров в политическом трюкачестве, что снизило их число депутатов до шести. Это не шутка. Глава партии из шести депутатов возглавит правительство. Можно порассуждать о личных заслугах Беннета и признать его достойным кандидатом в лидеры, но с точки зрения обычно принятой в Израиле демократической процедуры все это новое коалиционное образование не может не вызвать недоумения.

Визит Нафтали Беннета в среднюю школу תיכון הראל מבשרת ציון

Случилось нечто невероятное. Правые Беннет, Саар и Либерман сядут заседать и править вместе с левыми радикалами из МЕРЕЦ (партия с шестью мандатами с активистом ЛГБТ во главе) и с исламистской РААМ, открыто ориентирующейся на движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трудно также понять союз исламистов с поборниками идей Содома. Можно театрально всплеснуть руками и воскликнуть что-то из категории нравоучительного.

Театр абсурда? Несомненно! Но пусть не радуются преждевременно в Газе и в некоторых столицах Европы. Государственная система не даст сбоя. Невзирая на очевидный кризис демократии.