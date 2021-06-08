Москва, 8 июня 2021, 11:46 — REGNUM Сегодня, 8 июня, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума «История для будущего. Александр Невский» в Москве, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что празднование 800-детия мужественного полководца Александра Невского укрепляет связь времён и поколений и свидетельствует растущем интересе граждан России к ратным подвигам предков.
«Форум внесет вклад в изучение исторического наследия и будет содействовать сохранению памяти о великом сыне Отечества — князе Александре Невском», — отметил Путин и пожелал участникам плодотворных дискуссий.
Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия по празднованию 800-летия князя Александра Невского в Санкт-Петербурге продлятся до конца 2021 года.
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