Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Мероприятия по празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге уже начались и продлятся до конца текущего года. Кульминация праздничных торжеств состоится 12 сентября, но их программа будет расписана вплоть до декабря.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 4 марта в Смольном, об этом шла речь на встрече губернатора Александра Беглова с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Губернатор отметил, что еще в декабре 2020 года в Историческом парке «Россия — моя история» открылась фотовыставка «Во имя святого князя». В феврале в Александро-Невской лавре прошла презентация книги «Образ святого Александра Невского в русском искусстве 16 — начала 21 веков». 10 февраля 2021 года начал работу посвященный юбилею сайт anevsky800.ru.

Главным событием юбилейного года станет крестный ход по Невскому проспекту в День перенесения мощей святого благоверного князя (12 сентября) и празднование на площади Александра Невского. На этот день запланирован и гала-концерт в БКЗ «Октябрьский».

В ноябре рамках ежегодного фестиваля «Чудо света» планируется провести световое шоу, посвященное Александру Невскому и его эпохе. Завершающим аккордом торжеств в Петербурге станет светомузыкальное шоу «Связь времён» в день памяти Александра Невского 6 декабря 2021 года.

«Личность князя Александра Невского для Петербурга имеет особое значение. Он — небесный покровитель нашего города. Санкт-Петербург станет центром празднования, мы активно готовимся к юбилейной дате», — сказал губернатор.

Окончательный план городских мероприятий в связи с 800-летием Александра Невского будет утвержден в ближайшее время.

Александр Беглов также рассказал митрополиту Варсонофию о том, что на реставрацию Александро-Невской Лавры в 2021 году будет выделено более 93,5 млн рублей.

В августе планируется завершить работы по ремонту и реставрации Благовещенской церкви. В городской план на текущий год также включены работы по сохранению оград восточного двора на набережных реки Монастырки и Благовещенской церкви.

Разработана проектная документация на реставрацию фасадов, фундаментов и восстановление гидроизоляции здания Семинарского корпуса.

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