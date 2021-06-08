Москва, 8 июня, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В сравнении с маем 2020 года показатели роста ВВП России в нынешнем году будут «аномально высокими» из-за того, что годом раньше в стране действовали жесткие ограничения по коронавирусу. Об этом 8 июня заявил министр экономического развития (МЭР) РФ Максим Решетников в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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"Вполне естественно, что цифры (показатель ВВП. — ред.) будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения всё ещё были достаточно жёсткими», — сказал он.

При этом Решетников отметил, что лучше сравнивать цифры текущего года с 2019 годом, так как и в этом случае «тоже есть позитив».

«Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость. Оптимизм во многом вернулся — мы видим это и по опросам, и по состоянию запасов, и по структуре импорта. Есть ряд опережающих индикаторов, на которые мы смотрим. Да, мы достаточно уверенно восстанавливаемся», — добавил глава МЭР.

Также он подчеркнул, что, исходя из этого, очень важно подкрепить этот позитивный результат системными изменениями и максимально возможно быстро начать новые инвестиционные проекты, «чтобы ощутимый подъем стал уже последовательным движением».

«Понятно, что цифры этого года будут впечатляющими, но вопрос даже не в этом. Ключевое — что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим устойчивость к колебаниям. А колебания будут, у нас сейчас основная зона риска — мировая экономика», — заключил Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЭР Максим Решетников заявил, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о продлении льготной ипотеки является «выстраданным», но при этом «сбалансированным».