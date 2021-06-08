Москва, 8 июня 2021, 03:59 — REGNUM Российский рубль укрепится на фоне сообщений о запуске «Северного потока — 2», заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
«Если говорим не столько об экономических, сколько о психологических факторах, то все позитивные новости вокруг «Северного потока — 2» снижают нервозность (вокруг рубля — ред.)», — сказал министр в интервью «Известиям».
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Сегодня, по словам Решетникова, рубль ослаблен относительно фундаментальных факторов, но будет отыгрывать позиции в будущем.
«Мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям, в том числе благодаря медийному фону», — сказал он.
Такая тенденция, по его мнению, притормозит инфляцию и добавит к показателю «десятые процентного пункта в среднесрочной перспективе».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что строительство второй нитки газопровода «Северный поток — 2» может завершиться в течение двух месяцев.
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