Москва, , 09:13 — REGNUM Численность федеральной части списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму может претерпеть изменения, в Кремле рассматривают сценарий, что предвыборный список возглавит не единоличный лидер, а несколько человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

«Решения еще не принимались, но не во всех тестируемых вариантах присутствует председатель партии Дмитрий Медведев. В том числе возможна головная часть списка без тяжеловесов», — пишет агентство.

Отмечается, что в настоящее время Кремль на основании соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка «единороссов» — от трех и более человек. По закону в головной части списка любой партии может быть до 15 человек.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 31 мая, о доверии Медведеву заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6%. Речь идет о закрытом вопросе, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка.

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Как пояснил один из источников агентства, лидерство Медведева сейчас не прибавило бы «Единой России» с точки зрения рейтинга. Кроме того, сейчас у ЕР есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», добавил источник.

Уточняется, что точка в обсуждениях будет поставлена ближе к съезду партии, который состоится 19 июня. Окончательное же решение, отмечают источники, примет президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде, региональных партийных конференциях. Съезд пройдет 19 июня в Москве.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил жителей регионов за участие в предварительном голосовании «Единой России». Больше 11 млн избирателей отдали свои голоса онлайн и на счетных участках, отметил председатель партии. Прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила «Единая Россия» за свою историю, добавил Медведев.

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