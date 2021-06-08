Бразилиа, , 08:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Бразилии выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны.

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В результате общее число новых заразившихся SARS-CoV-2 в Бразилии стало составлять 16 984 218.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Бразилии от COVID-19 скончались 1010 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 474 414.

При этом уточняется, что на данный момент в стране вылечились 15 408 401 человек.

Напомним, за предшествующие сутки на территории Бразилии было выявлено 39 637 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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