Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Госдепартамент США готов профинансировать «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине. Речь идёт о $700 тыс., сообщает 8 июня RT со ссылкой на описание гранта.

Заявки на гранты принимает американское посольство в Киеве, конкурс объявлен для негосударственных организаций. Деньги предназначены для «борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине».

Власти США обещают профинансировать проекты, которые расширят возможности борьбы «с дезинформацией» для гражданских активистов, НПО и СМИ, а также обеспечат консультации для чиновников.

Предполагается также, что украинская общественность будет активнее пользоваться средствами «анализа данных» для выявления и отслеживания ложных сведений, а определённые группы в стране станут менее уязвимы перед заявленной проблемой.

$700 тыс. будут распределены в виде грантов, наименьший из которых не превысит $40 тыс., а наибольший — $150 тыс.

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