Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Госдепартамент США внес в палату представителей Конгресса законопроект, предусматривающий выделение Украине $255 млн в 2022 финансовом году в качестве помощи для обеспечения безопасности. Документ опубликован на официальном сайте комитета по расходам американского Конгресса.

Согласно документу, деньги якобы должны помочь Украине противодействовать агрессии со стороны России и реформировать институты, что нужно для европейской интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Пентагон отчитался, что вложил в обороноспособность Украины около $1,3 млрд за последние пять лет. Отмечается, что таким образом США помогали Украине поддерживать свою обороноспособность после майдана.