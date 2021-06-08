Монако, 8 июня 2021, 08:33 — REGNUM Заявки 35 российских спортсменов на получение нейтрального статуса одобрила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В список вошли бегуны Ринас Ахмадеев, Дина Александрова, Светлана Апачкина, Александр Буяновский, Анастасия Еремянц, Максим Федяев, Александра Гуляева, Алиса Иванова, Алёна Мамина, Лилия Мендаева, Игорь Ращупкин, Ольга Родиошкина, Фёдор Шутов, Олеся Солдатова, Светлана Улога, Никита Евсеенков, прыгуны в высоту Никита Анищенков, Александр Асанов, Аделина Халикова, Мария Кочанова, Никита Курбанов, Артем Чермошанский, Матвей Рудник, Наталья Спиридонова, Татьяна Ермаченкова, прыгуны с шестом Илья Мудров, Ольга Муллина, Виктор Пинтусов, метатели копья Николай Орлов, Елизавета Поротикова, а также Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Наталья Карпова (метание диска), Александр Комаров (десятиборье), Ильдар Надыров (стипль-чез), Надежда Сергеева (спортивная ходьба).
Всего на данный момент право выступать на международных стартах в нейтральном статусе имеют 62 российских легкоатлета.
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