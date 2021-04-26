Москва, , 14:12 — REGNUM Российские легкоатлеты Екатерина Конева, Александр Меньков и Валерий Пронкин отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 26 апреля сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Екатерина Конева, Александр Меньков и Валерий Пронкин отправили заявки на получение нейтрального статуса», — цитирует Воронкова ТАСС.

Получение нейтрального статуса требуется для участия в международных стартах, в том числе в Олимпийских играх в Токио.

Напомним, 18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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