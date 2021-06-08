Тирана, , 06:35 — REGNUM В понедельник, 7 июня, в Албании началась операция по сносу нелегальных построек в туристических зонах Ксамиль и Велипоя.

Читайте также: Премьер-министр Албании выставил ультиматум жителям самостроев

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в Велипое планируют снести 15 строений на побережье, в Ксамиле — 30.

Напомним, за пять дней до начала операции премьер-министр Эди Рама предупредил инвесторов, жильцов и строителей зданий об уголовной ответственности за нелегальное строительство и предложил им снести дома самостоятельно. Тем не менее, жители жалуются и требуют предоставления времени на подготовку к переезду.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания открыла границы для туристов