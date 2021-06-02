Тирана, , 00:36 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 июня, находясь в городе Шенджин, предупредил всех жителей самостроев, что если до понедельника, 7 июня, они сами не займутся сносом своего жилья, то они будут отвечать за строительство по нормам уголовного кодекса.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик анонсировал начало полицейской операции по выявлению незаконно построенных строений в понедельник.

Рама предупредил, что наказание понесут все, от заказчиков строительства до инженеров и рабочих.

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