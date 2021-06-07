Москва, , 17:43 — REGNUM В России планируется проработать упрощённый механизм ввоза мигрантов на территорию России для работы на строительных объектах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В интервью телеведущей Тине Канделаки на канале RTVI он рассказал, что основной проблемой строительной отрасли в России является отсутствие трудовых ресурсов.

«Мы сейчас отрабатываем, чтобы сделать упрощённый вариант завоза, — сказал Хуснуллин. — И обязательно вакцинацию».

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По его словам, дефицит кадров на стройке представляет большие риски для экономики страны, сопоставимые с её подрывом. Сейчас на недвижимость в России сформирован спрос, при этом не хватает рабочих.

«Пока у нас низкий уровень производительности труда — мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдёмся без мигрантов», — сказал вице-премьер.

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Он рассказал, что раньше мигранты за зарплаты от 30 до 50 тысяч рублей были готовы работать по 12 часов в день. Сейчас рабочая сила подорожала на 50%, что привело к удорожанию готовых объектов на 12,5%. Хуснуллин пояснил, что фонд оплаты труда в строительстве в среднем составляет около 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признался, что оказывался в ситуации, в которой у него просили взятку.

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