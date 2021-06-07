Москва, , 16:53 — REGNUM Правительство РФ отрабатывает упрощённый вариант ввоза мигрантов на территорию России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире RTVI.

«Основная сегодня проблема — отсутствие трудовых ресурсов. А всё остальное потом. Мы сейчас отрабатываем, чтобы сделать упрощённый вариант завоза. И обязательно вакцинацию. Потому что для нашей страны это риски очень большие. Это подрыв экономики. Это не просто — нравится нам или не нравится», — сказал Хуснуллин.

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По его словам, иначе строительный сектор не будет развиваться, поскольку к строительной отрасли привлечено внимание, сформирован спрос, «а строить некому».

Вице-премьер пояснил, что труд мигрантов привлекателен за счёт низкой цены, поскольку раньше они работали по 12 часов за 30−40−50 тыс. рублей.

«Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы», — заверил зампред правительства.

При этом доля фонда оплаты труда в строительных проектах занимает в среднем 25%, а иногда доходит до 50%, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба РФ в ходе проверки не выявила фактов монополизации рынка строительства в стране.

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