Берлин, , 14:04 — REGNUM Для того, чтобы быть лучше подготовленным к новым кризисам в сфере здравоохранения, мировому сообществу необходимо заключить глобальное соглашение по борьбе с пандемиями. Об этом 7 июня заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, во время своего выступления на открытии 19-й конференции глав диппредставительств Германии за рубежом в Берлине.

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По словам главы МИД Германии, в рамках программы распределения вакцин COVAX было доставлено около 80 млн доз препаратов от COVID-19 в две трети стран мира.

«Только один ЕС экспортировал больше вакцины, чем все другие промышленно развитые страны вместе», — добавил он.

Кроме этого, Маас отметил, что страны ЕС, по его мнению, должны делать еще больше в данном вопросе и призвал предоставить излишки вакцины от COVID-19 государствам, где наблюдаются низкие темпы вакцинации.

«Тем самым мы не только сделаем решающий шаг по выходу из кризиса, но и побеспокоимся о том, что мультилатеризм, а не изоляция и прививочный национализм будут победителями этой пандемии. Это приближает нашу следующую цель — глобальное соглашение по борьбе с пандемиями», — уточнил глава МИД ФРГ.

«Вынести уроки из кризиса означает лучше подготовиться к следующему кризису в области здравоохранения», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 100 бывших мировых лидеров и глав международных организаций призвали руководство стран «Большой семерки» (G7) оплатить большую часть мировых запасов вакцин от COVID-19 для защиты от возможной угрозы, которую представляют новые штаммы.