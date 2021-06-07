Москва, 7 июня, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В России авиакомпаниям, перевозящим организованных туристов в страны, с которыми авиасообщение официально не возобновлено, могут аннулировать допуски на выполнение рейсов. Об этом, как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники, предупредили в Ростуризме.

Lester Lefkowitz Багаж

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В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день выполнение полётов с целью туризма за пределы РФ разрешено только в отдельные государства. Вместе с тем в некоторые страны разрешены нерегулярные грузопассажирские перевозки для возвращающихся на родину иностранных граждан.

«При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов», — указали в Росавиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в России приостановили большое число международных рейсов.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что российских туристов готовы принять 47 стран, но только 16 из них реально открыты для туристических поездок граждан РФ на тех или иных условия.

Туристы из России могут въехать на отдых в такие страны, как: Абхазия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.

Не готовы пока принимать туристов из РФ с официально открытым с российской стороны авиасообщением 12 стран — Австрия, Азербайджан, Вьетнам, Германия, Индия, Исландия, Катар, Мальта, Саудовская Аравия, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Южная Корея и Япония.