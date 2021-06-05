Рига, , 21:12 — REGNUM В финале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, который проходит в Риге, сыграют сборные Финляндии и Канады.

Так, 5 июня команда Финляндии переиграла сборную Германии в матче ½ финала. Итоговый счет — 2:1. В составе победителей голевыми действиями отметились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьёрнинен, у проигравших шайбу забросил Маттиас Плахта.

В другом матче ½ финала сборная Канады обыграла команду США со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане (дубль), Брэндон Пирри и Джастин Данфорт. У проигравших голевыми действиями отметились Колин Блэкуэлл и Александр Хмелевский.

Напомним, что 6 июня в Риге пройдут финал турнира и матч за третье место.

Как передавало ИА REGNUM, хоккеисты сборной России уступили команде Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1.

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