Москва, , 15:44 — REGNUM Мужская российская сборная по хоккею прилетела в московский аэропорт «Шереметьево» с чемпионата мира (ЧМ) по данному виду спорта, который проходит в Риге, после проигрыша команде Канады на стадии четвертьфинала и выбывания с мирового первенства.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», по расписанию самолет с российскими хоккеистами на борту должен был совершить приземление в 13:40 мск, однако в результате задержки его вылета из Латвии более чем на час он приземлился позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, смотрел ли президент РФ Владимир Путин четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, однако он уверен, что глава Российского государства также расстроен результатом этой игры.

Напомним, российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1, пропустив шайбу в овертайме.