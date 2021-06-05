Санкт-Петербург, 5 июня 2021, 18:01 — REGNUM Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что снижение безработицы в России идет быстрее плана. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Также вице-премьер добавил, что около 10 регионов нуждаются в дополнительных усилиях для преодоления высокого уровня безработицы.
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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. Мероприятие является крупнейшим для России после вспышки коронавирусной инфекции.
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