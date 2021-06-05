Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что снижение безработицы в России идет быстрее плана. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы сейчас по снижению безработицы чуть-чуть быстрее, чем планировали. Правда, меня это не очень радует, потому что я вижу, что в некоторых регионах мы упираемся в плато. Мы еще на 100% не вышли. Но очень многие регионы — они находятся в диапазоне где-то 95−100%. Есть порядка 20 регионов сейчас, которые уже перевыполнили задачу. Уже достигли показателей 2019 года по занятости», — отметил Белоусов.

Также вице-премьер добавил, что около 10 регионов нуждаются в дополнительных усилиях для преодоления высокого уровня безработицы.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. Мероприятие является крупнейшим для России после вспышки коронавирусной инфекции.

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