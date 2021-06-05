Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что в кабинете министров идет обсуждение возможности восстановления интервенционного фонда по зерну. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Интервенции — мы сейчас прорабатываем эту тему. Буквально перед отъездом обсуждали с Минсельхозом восстановление интервенционного фонда, так называемого, по зерну. Будем его скорее всего восстанавливать, и, возможно, по сахару», — отметил Белоусов.

Вице-премьер подчеркнул, что создание подобных фондов отнюдь не простая задача, так как это по сути является вмешательством государства в рыночные механизмы.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Темой мероприятия является обсуждение новой экономической реальности, возникшей после эпидемии коронавирусной инфекции.