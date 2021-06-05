Санкт-Петербург, 5 июня 2021, 17:53 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что в кабинете министров идет обсуждение возможности восстановления интервенционного фонда по зерну. Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Вице-премьер подчеркнул, что создание подобных фондов отнюдь не простая задача, так как это по сути является вмешательством государства в рыночные механизмы.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Темой мероприятия является обсуждение новой экономической реальности, возникшей после эпидемии коронавирусной инфекции.