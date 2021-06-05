Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Менее $80 млрд составляет в настоящее время внешний долг Российской Федерации. Об этом 5 июня сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, внешний госдолг страны на данный момент составляет около 5% ВВП (меньше $80 млрд — прим. ИА REGNUM).

«Это очень мало», — сказал Белоусов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, который является крупнейшим для России мероприятием после вспышки коронавирусной инфекции, проходит с 3 по 5 июня.

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