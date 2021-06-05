Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что граждане РФ свободно могут использовать доллар США для расчетов, для хранения личных сбережений, а также производить обмен после того, как государство откажется от него в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом Кудрин заявил в интервью телеканалу «Россия — 1» на полях Петербургского международного экономического форума.

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Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов заявил об отказе от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния. Будет увеличена доля китайского юаня, часть активов ФНБ будет переведена в золото.

Кудрин отметил, что решение правительства об изменении структуры ФНБ вовсе не означает, что отменяются расчеты в долларах США. Все равно практически между всеми странами расчеты осуществляются в долларах США.

«Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — пояснил Кудрин.

Что касается причин откза от доллара США в структуре ФНБ, то это прежде всего связано с американскими санкциями против России. У российского руководства есть справедливое опасение, что государственные расчеты в долларах могут быть затруднены.