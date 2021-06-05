Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что у него сложились хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, и признался, что будет скучать по ней после того, как она уйдет с этого поста. Об этом российский лидер заявил в ходе беседы с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку.

«Обязательно», — ответил президент России.

При этом президент России добавил, что не знает, кто будет избран на место Меркель.

«У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что Меркель — опытный политик и очень надежный человек, который умеет отстаивать свою позицию. Путину очень бы хотелось, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в работе будущего правительства Германии в отношениях с Россией.