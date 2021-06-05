Москва, , 15:35 — REGNUM Создание единой российской спутниковой группировки «Сфера» обойдётся в 800 млрд рублей, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Рогозин отметил, что частично программа «Сфера» будет финансироваться из внебюджетных средств. Ожидается, что доля таких средств составит до 500 млрд.

Федеральная целевая программа «Сфера» призвана объединить все российские спутники в единую систему с унифицированными платформами. Президент России Владимир Путин анонсировал разработку этой программы в 2018 году.

Финансирование по программе «Сфера» должно начаться в текущем году. Планируется, что программа будет реализована к 2030 году.

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