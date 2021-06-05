Москва, , 14:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал главе британской разведки MI6 Ричарду Муру набраться опыта прежде чем давать оценки социально-экономическому положению России. речь об этом зашла во время беседы Путина с руководителями мировых информационных агентства в рамках Петербургского международного экономического форума.

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В ходе этой беседы президента России попросили прокомментировать недавние высказывания Мура, будто «Россия объективно слабеет экономически и демографически».

«Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что если со стороны руководителя британских спецслцжб дается такая оценка России, то властям Великобритании не о чем беспокоится, раз Россия якобы слабеет.

«Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения», — отметил президент России.