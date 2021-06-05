Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM В настоящее время Россия полностью обеспечивает свои потребности в пищевом яйце и дефицита в данном виде продукции в стране нет. Об этом 5 июня заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — сказал глава Россельхознадзора.

Также Данкверт подчеркнул, что существует определенная зависимость РФ от поставок спф-яиц, предназначенных для производства отдельных видов вакцин для животных и не имеющих отношения к производству вакцин для человека.

«Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству Федеральный центр охраны здоровья животных начнет строительство предприятия по производству спф-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше ста миллионов спф-яиц в год», — также указал Данкверт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия полностью зависит от импорта свободных от патогенной микрофлоры (спф) яиц для производства высококачественных вакцин, так как в стране нет производящих такие яйца фабрик.