Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Оперативный штаб Ленинградской области 5 июня сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в регионе за последние сутки. Это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее, когда в Ленобласти наблюдался резкий подъем суточного числа новых носителей.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

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Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено за 4 июня в областных городах Тихвин (7) и Мурино (6). Общее число подтвержденных фактов заражения в Ленобласти составляет 45 698 случаев за время пандемии.

За последние сутки в регионе существенно выросла смертность: за сутки в стационарах констатировали 14 летальных исходов, на четыре смерти больше, чем в предыдущий день. Новый показатель суточной смертности пока является максимальным для июня 2021 года. Всего от ковида в Ленобласти, с учетом новых данных, умерли 1494 человека.

Вылечились за время пандемии 42 843 жителя Ленинградской области, в том числе 96 пациентов выписаны по выздоровлению за последние сутки.