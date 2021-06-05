Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Российский боксер Федор Чудинов одержал верх над представителем ЮАР Рино Либенбергом и защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA с приставкой Gold) в весовой категории до 76,2 кг на турнире, который проходил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех заявленных двенадцати раундов судьи единогласным решением со счетом 116:111, 119:108, 118:109 отдали победу российскому спортсмену.

Отметим, это 24-я (16 — нокаутом) победа в активе 33-летнего Федора Чудинова при двух поражениях и одной ничьей. Для 37-летнего Рино Либенберга это поражение стало восьмым при 21 (14 — нокаутом) победе и одной ничьей.