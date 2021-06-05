Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин эмоционально отреагировал на вопрос о том, использует ли Россия свою вакцины против коронавируса как геополитическое оружие. Вопрос был задан в ходе беседы Путина с мировыми информагентствами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Путин заявил, что Россия не использует свои вакцины против коронавируса в качестве «геополитического оружия», а все подобные утверждения — это чушь.

«Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу. Эту версию подбрасывают люди, далекие от политики», — сказал Путин.

Российский лидер считает, что подобные обвинения выдвигаются против России в целях конкуретной борьбы за мировой рынок вакцин против коронавируса. Этот рынок Путин оценивает в более чем $100 млрд.