Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM С предложением продлить в России программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 4 июня в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно — установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации в 3 млн рублей», — сказал российский лидер.

Также Путин предложил расширить условия семейной ипотеки и в рамках нее семья с одним ребенком в случае, если он родился после января 2018 года, сможет получить жилищный кредит под 6%.

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