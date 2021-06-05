Санкт-Петербург, , 08:57 — REGNUM Россия не намерена полностью отказываться от использования американского доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов. Об этом 5 июня рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», — сказал он.

Также российский лидер привел в качестве примера ситуацию, когда из-за американских санкций Россия не может осуществить расчеты в долларах США с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что примерно с сентября текущего года, когда уровень иммунитета к COVID-19 у граждан России станет достигать 60%, они смогут более свободно ездить в другие страны.