Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Граждане Российской Федерации смогут посещать другие страны более активно примерно с сентября 2021 года, когда уровень популяционного иммунитета к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в России достигнет примерно 60%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

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Путин напомнил, что взаимные поездки между странами ограничены из-за пандемии коронавируса. По словам президента, Россия сможет достичь уровня иммунизации в 60% где-то к сентября 2021 года.

«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что было бы очень неплохо, если бы евросоюзный регулятор признал бы, что те люди, которые привиты российскими вакцинами против коронавируса, ничем не отличаются от тех кто привит препаратами западных компаний Moderna или Pfizer.

Напомним, что евросоюзный регулятор не спешит регистрировать эффективные российские вакцины против коронавируса. Связно это с коммерческими интересами западных фармацевтических компаний, которые хотят занять евросоюзный рынок вакцин против коронавируса, и не пустить на этот рынок российские компании.