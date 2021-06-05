Санкт-Петербург, , 01:33 — REGNUM Внесистемная и системная оппозиции работают открыто в России, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона», — заявил он.

Путин отметил, что политическая и общественная жизнь в стране продолжает развиваться вместе с уровнем развития общества. По его мнению, работу оппозиции в России можно оценивать по-разному, однако граждане РФ должны самостоятельно решать эти вопросы.

Также российский президент указал на события в США, когда протестующие брали штурмом здание Конгресса. Он напомнил, что за участие в беспорядках в Вашингтоне задержали около 450 человек, некоторым из них может грозить от 15 до 25 лет тюрьмы.

«Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего. Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция?», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не ждет каких-либо прорывов по итогам встречи с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что противоречия в отношениях между Москвой и Вашингтоном были созданы не российской стороной.

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