Санкт-Петербург, , 01:12 — REGNUM Россия готова к деятельности, позволяющей преодолеть все имеющиеся разногласия с Германией, заявил президент РФ Владимир Путин 4 июня на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Мы готовы к полноформатной работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности», — сказал он.

При этом, по словам главы государства, российские власти надеются, что будущее правительство Германии в ходе выстраивания связей с РФ будет помнить об особом характере отношений между двумя странами.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ценит вклад немецких компаний в российскую экономику и РФ стремится им помогать.

«Тысячи немецких компаний работают в Российской Федерации, объем взаимных инвестиций составляет $29 млрд. Это все очень солидные ресурсы, и наши бизнес-партнеры вкладывают в реальную экономику, реальное производство… Мы это очень оценим, мы стараемся оказывать им помощь, поддержку», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что РФ и ФРГ должны вести диалог, поскольку без него он не смогут решить ни одну проблему в двусторонних отношениях.

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